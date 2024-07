Antonio Conte attende Romelu ma Osi ne frena l’arrivo! Continua la preparazione a Castel di Sangro del Napoli targato Antonio Conte. Nella prima amichevole al Patini contro gli albanesi dell’Egnatia vinta per 4 a 0, si sono visti i Nazionali (Kvara sugli scudi) ancora in rodaggio, ma certamente si comincia ad intravedere la mano del tecnico.

Volontariamente non commenteremo la gara, poco attendibile vista anche la mole di lavoro di tutti, alcuni certamente poco brillanti sul piano fisico in contrapposizione, per caratteristiche strutturali, migliore per altri, non dimenticando il mancato approccio di potenziali partenti che avranno irritato, non poco, il tecnico salentino! Nel contesto però, una buona gara ma occorre uno sparring partner più forte per avere delle conferme!

Assente giustificato, Victor Osimhen, in attesa di sapere quale sarà il suo futuro (Psg, Chelsea oppure Arabia) frenando l’avvento di Lukaku in azzurro, con Antonio Conte non certo felice del ritardo, non consentendo al tecnico di poter provare schemi funzionali al proprio credo tattico, monco in una zona nevralgica del campo.

È chiaro, ci si augura tutti che questa situazione di stallo venga al più ’presto risolta dalla società, anche perché’ tenere in squadra un calciatore che poco si allena e non gioca, proprio per evitare potenziali infortuni, risulta deleterio per entrambe le parti. In più la SSC Napoli, colpevolmente in ritardo, a Castel di Sangro avrebbe dovuto garantire la presenza di Romelu Lukaku, per consentire al tecnico di lavorare e sviluppare al meglio le sue idee tattiche.

Si spera questa possa essere la settimana decisiva che consegni la punta al tecnico salentino, e chissà anche un trequartista, il brasiliano David Neres del Benfica, oltre ai già citati Brescianini e Gilmour, e forse un difensore ( Se Natan e Juan Jesus escono) Conte attende, auspicando tempi brevi, buone notizie dal mercato in etrata ed uscita!

