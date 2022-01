Antonio Cassano: “Non ha vinto la Fiorentina, ha perso il Napoli! “

L a guarigione dal Covid da parte di Antonio Cassano, ha caricato di piu’ l’ ex fenomeno della “Bari vecchia“, ed ospite della Bobo tv, alla domanda sulla gara di Coppa Italia, svoltasi al Maradona ‘e vinta dalla “viola” per 2 a 5!, il calciatore ha cosi espresso il suo pensiero: “Contro la Fiorentina non mi è piaciuto il Napoli. Ha fatto grande fatica, ha recuperato la partita al 90’ con due uomini in meno però ha fatto una gran fatica. Non mi è piaciuto. La Fiorentina ha fatto una buona gara però non so quanto sia merito della Fiorentina e demerito del Napoli. Secondo me ci sono grandi demeriti del Napoli perché non mi è piaciuto per niente. Però ci sta sbagliare una partita ogni tanto anche se prendere 5 gol in casa è pesante“

