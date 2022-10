Antonio Cassano: “Il Napoli ha comprato un animale!”

Antonio Cassano continua a parlare del Napoli ai microfoni della Bobo Tv, il canale social di Christian Vieri:

“Molti, poiché Spalletti non si vende ai giornalisti non ha amici-giornalisti e non fa il leccaculo, lo fanno passare meno bravo per quel che realmente è. Ma il calcio più bello della storia della Roma l’ha fatta Spalletti e ora si sta ripetendo anche a Napoli. Il gioco di Sarri era più leggibile tra virgolette, con Spalletti questo non accade: hanno mille alternative e ti ammazzano in ogni maniera”.

Cassano ha poi aggiunto:

“Khvicha Kvaratskhelia è un fenomeno, di Kim Min-Jae non se ne parla tanto ma sta sostituendo uno dei tre migliori al mondo e non me ne sono accorto. E’ un animale sul corto e sul lungo, sempre concentrato e non sbaglia un intervento. In questi due mesi è stato devastante. Dobbiamo goderci questi giorcatori, nomi come Kvara, Kim e Stanislav Lobotka, perché prima o poi te li vengono a soffiare. Verrà una big europea”.

Antonio Cassano non e nuovo al parlare del Napoli, ultimamente lo ha fatto molte volte, ed anche stavolta e stato molto chiaro e diretto, nei confronti di chi, non vuol capire, che il nostro calcio puo’ definirsi ormai una stazione di transito, sia per i “pensionati”, che per coloro i quali puntano al grande salto!…verso big Europee

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati