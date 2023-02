Antonello Perillo: Spalletti ha un’arma speciale che fa la differenza

Il giornalista Antonello Perillo è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro: «Spalletti ha grandi meriti in questa stagione del Napoli: la sua cultura del lavoro e l’attenzione maniacale ai dettagli sono un’arma in più che sta facendo la differenza. Kvaratskhelia è un top al mondo, secondo me: non ne vedo altri come il georgiano, in giro».

Antonello Perillo ha poi analizzato la notizia dell’acquisto di casa a Posillipo di De Laurentiis: «De Laurentiis sta prendendo casa a Posillipo? Il presidente stra-ama Napoli e sono contento che abbia preso questa decisione: i suoi vicini avranno l’opportunità di scambiare qualche chiacchiera con lui, come capitò a me con Edinson Cavani quando venne ad abitare nel mio parco. Considero ancor oggi il Matador il più forte che abbia mai indossato la maglia del Napoli di questa era, o almeno l’attaccante più forte»

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati