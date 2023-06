Antonello Perillo risponde così alle voci di mercato sul Napoli: “Galtier-Osimhen? Molte fake news…”

Antonello Perillo, vice-direttore TGR Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione ‘Punto Nuovo Show’. Si è soffermato sulla voce che è circolata in questi ultimi giorni, ovvero che Victor Osimhen avrebbe sconsigliato Christophe Galtier al Napoli:

“Sono state dette tante cose non vere, con Osimhen che addirittura lo avrebbe sconsigliato al Napoli. E’ stato proprio Galtier a lanciarlo nel grande calcio con la maglia del Lille”.

noltre, ha riferito: “E poi Osimhen ora è cresciuto tantissimo, quindi Galtier ritroverebbe un calciatore al top della condizione. E lo fa da unico capace di aver spezzato il dominio del PSG. Sarebbe un ottimo nome, ripeto”.

“Sostituire Spalletti? Sarà difficile per chiunque, non giriamoci attorno. La panchina del Napoli però affascina, anche se può spaventare qualcuno. Benitez? Aspetterebbe gli azzurri a braccia aperte, lo ha detto chiaro e tondo. Non è un allenatore finito, anzi. Anche di Spalletti si diceva che fosse un bollito, poi guardate cos’è riuscito a fare con il Napoli”.

