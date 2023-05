Antonello Perillo, giornalista Rai, non le manda certo a dire al Napoli visto a Monza…

Un Napoli sicuramente poco convincente, quello che è sceso in campo a Monza ed è tornato a casa a mani vuote dalla trasferta in Brianza. Uno 0-2 inatteso, ma a sorprendere maggiormente è stata la prestazione non esaltante di Piotr Zielinski e compagni.

“Un Napoli svogliato e senza mordente – scrive Antonello Perillo sui suoi account social ufficiali – ha pagato pegno contro un Monza concentrato e diligente. Inutile la mossa di Spalletti di schierare nel finale tutti insieme in attacco Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone e Osimhen”.

Secondo giornalista RAI e Vicedirettore nazionale del TGR, “va tutto bene, per carità, ma ora forse è meglio che la squadra ritrovi un po’ di concentrazione e rinvii eventuali altre feste dopo il 4 giugno. Per la prima volta nell’era Spalletti nemmeno una sufficienza nella mia pagella post partita. Resta comunque intatta -se si cambia regime- la possibilità di superare il record dei 91 punti di Sarri”.

Chiosa dedicata al direttore di gara: “Peggio del Napoli ha fatto l’arbitro Cosso, mal coadiuvato dai suoi colleghi al VAR” sentenzia Perillo.

