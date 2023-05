Antonello Perillo fa presente ai tifosi della Salernitana: “Mancanza di rispetto verso il vostro Presidente …che e’ Napoletano”

Antonello Perillo, giornalista RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Napoli-Salernitana ai microfoni di Marte Sport Live, programma in onda sulle frequenze di Radio Marte.

“Sarebbe stato più bello vincere ieri, ma lo Scudetto è cosa fatta e c’è da stare tranquilli. Anzi, godiamoci questi giorni di ulteriore attesa, come ha detto Luciano Spalletti al termine della partita. Mi dispiace che spesso si abbia un’idea sbagliata di Napoli, che si parli sempre di scaramanzia… Il napoletano ha festeggiato molto prima perché è intelligente: lo Scudetto è vinto da tempo, sennò col cavolo che festeggiavamo… Insomma, questo è il motivo. Voglio ricordare due cose: nella storia del calcio italiano, non era mai successo che una squadra avesse vinto il titolo a sei giornate dal termine, cosa che il Napoli ora non può più fare (il record resta al Torino di Mazzola, con cinque); negli almanacchi, resterà scritto che il Napoli avrà stravinto lo Scudetto e non che lo avrà raggiunto a fine maggio”.

Commentando il comportamento di una parte dei tifosi granata sui social, il vicedirettore nazionale del TGR RAI ha poi aggiunto:

“Spiace quando certe cose partono da Salerno, una città fantastica e bellissima: siamo meridionali, ma alcune cose dette e scritte sono una mancanza di rispetto verso il presidente Danilo Iervolino, che è napoletano, ha sempre tifato Napoli e a Napoli ha costruito il suo impero, quello che gli ha permesso di salvare la Salernitana dalle ombre che erano all’orizzonte”.

Infine, sulla prossima festa Scudetto a Napoli: “Sarà una vera festa di passione popolare e all’insegna della civiltà. Sono d’accordo con l’idea di realizzare piani di isole pedonali, però non esageriamo. Già ieri la prova generale ha confermato la grande civiltà dei napoletani. Che la città sia aperta, ma senza fare nulla di eccessivo. Io parto da un presupposto: i napoletani stanno dimostrando, e vogliono ribadirlo dinanzi a tutti, di essere un popolo molto civile”.

