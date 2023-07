Antonello Perillo dice la sua sul potenziale approdo in azzurro di un calciatore: “lo ritengo perfetto…”

Il vicedirettore del TGR Rai, Antonello Perillo, ha espresso tramite un tweet tutta l’approvazione per l’operazione che il Napoli potrebbe assicurarsi con Maxime Lopez.

“Gran visione di gioco, innato senso della posizione, bravissimo nel giocare di prima, nel far ripartire velocemente la manovra e nelle sterzate palla al piede, Maxime Lopez lo ritengo perfetto davanti alla difesa azzurra come vice Lobotka. Lo sottolineai lo scorso ottobre, non potendo immaginare che sarebbe arrivato un reale interessamento del Napoli. Ora il ds del Sassuolo Carnevali parla di una richiesta del presidente De Laurentiis. L’operazione sarebbe stata benedetta da Garcia, che lanciò nel Marsiglia il centrocampista francese di origini algerine. Servirebbe un investimento tra i 15 e i 20 milioni di euro. Mi sembrerebbe buona idea, considerando anche la giovane età (25 anni) e la duttilità tecnica di Maxime Lopez, che sa disimpegnarsi in più ruoli di centrocampo”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati