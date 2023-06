Antonello Perillo, vicedirettore del TGR, ha fatto un post sui social in cui ha parlato di Kadioglu, talento turco accostato al Napoli:

“Ottima tecnica di base, gran dribbling, buona visione di gioco, sa giocare in più ruoli. Ferdi Kadioglu sarebbe un gran bel colpo per arricchire la rosa del Napoli targato Garcia. In Turchia parlano di un’offerta da 20 milioni di euro”.

Da parte del Napoli? — Robinhood 🐬🇺🇦 (@WalterWhiteNH) June 24, 2023

