Antonello Perillo Boccia Paulo Sousa come possibile tecnico azzurro…

Antonello Perillo, giornalista Rai, boccia la pista Paulo Sousa con un post pubblicato tramite il suo account Twitter:

“Dopo il quinto posto con la Fiorentina nel 2015/2016 e il licenziamento l’anno successivo, Paulo Sousa ha collezionato delusioni, tra esoneri e dimissioni, in Cina al Tianjin Quanjian, in Francia al Bordeaux, poi con la nazionale della Polonia (appena dieci mesi) e ancora in Brasile con il Flamengo. Ha fatto però benissimo ora, da febbraio a maggio, con la Salernitana, compreso il pareggio conquistato a denti stretti, difesa bassissima e contropiede, lo scorso 30 aprile al Maradona.

Nella sua carriera di allenatore ha puntato sul bel gioco ma con molta attenzione soprattutto alla fase difensiva, utilizzando quasi sempre il 3-4-2-1 e/o il 5-4-1 e solo pochissime volte quel 4-3-3 che serve al Napoli per valorizzare al massimo le caratteristiche di due autentici patrimoni calcistici: il perno centrale “basso” Lobotka e l’esterno d’attacco sinistro Kvaratskhelia. Sarà davvero lui il tanto atteso erede di Spalletti? Massima fiducia nelle scelte del presidente De Laurentiis, che quasi sempre le indovina tutte, ma questa pista non l’avevo immaginata”

