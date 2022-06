Anticipi e Posticipi Serie A: ll 30 giugno sapremo!

Il Corriere della Sera ha fatto il punto sul calendario della Serie A e sul prossimo campionato. Il 30 giugno sapremo Anticipi e Posticipi:

: “Per la prima volta nella storia si assisterà a un campionato che si dipanerà sul modello dei tornei sudamericani, con un campionato di Apertura e di Clausura. Il lungo stop costringerà gli allenatori delle venti squadre a impostare due diverse preparazioni fisiche. Non solo. La sospensione delle partite comporterà problemi di duplice valenza: per chi resta a casa, purtroppo gli italiani, sarà fondamentale la gestione fisica e mentale dell’inattività, Sarà necessario dosare gli sforzi per non riprendere le gare nel nuovo anno con il serbatoio in riserva. Già il 30 giugno si conosceranno anticipi e posticipi delle prime cinque giornate. In quella data, dunque, si conoscerà la data dell’esordio in campionato degli azzurri impegnati al Bentegodi contro il Verona”

