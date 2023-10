C’è moderata preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante s’è fatto male durante l’amichevole della sua Nigeria contro l’Arabia Saudita di Roberto Mancini, disputata a Portimao, in Portogallo.

Il centravanti dei Campioni d’Italia ha lasciato il campo dopo poco meno di un’ora di gioco a causa di un infortunio apparentemente di lieve entità. Si tratterebbe infatti di un mero affaticamento muscolare. Comunque lo staff medico delle “Aquile” ha già fissato per oggi ulteriori esami strumentali per valutare l’entità del problema muscolare.

In attesa degli estiti dei controlli clinini, le parole del Commissario Tecnico della Nigeria, Jose Pesseiro, non lasciano dubbi circa gli sviluppi immediati: “La situazione va monitorata, farà gli esami e poi si deciderà se resterà con noi o tornerà subito in Italia. Se resta, difficilmente giocherà. Potrebbe essere pericoloso scendere in campo tra tre giorni“.

