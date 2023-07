Anna Trieste risponde cosi (straordinaria!) a Cristiano Giuntoli ex ds azzurro: “Da piccola facevo otto ore di Circumvesuviana, due di Cumana e al ritorno quattro ore di autostop di notte per andare a vedere le partite del Napoli…”

Cristiano Giuntoli – ex direttore sportivo del Napoli campione d’Italia – è stato presentato dalla Juventus e ai tifosi bianconeri ha finalmente fatto sapere di essere sempre stato un tifoso della Vecchia Signora sin da quando, bambino, il padre gli inculcò la juventinità e lui faceva otto ore di pullman (tra andata e ritorno) per andare a vedere la partita da Prato a Torino. I tifosi partenopei non hanno preso bene queste parole e lo hanno accusato di irriconoscenza per chi lo ha portato nel grande calcio dandogli fiducia.

Anche Anna Trieste, giornalista, ha così ironizzato sui social in “risposta” alle dichiarazioni di Giuntoli: “Già me lo vedo il mio primo giorno di lavoro a Ssc Napoli: “Per me è una grande emozione! Da piccola facevo otto ore di Circumvesuviana, due di Cumana e al ritorno quattro ore di autostop di notte per andare a vedere le partite del Napoli”.

Un follower ha commentato: “Al di là della battuta a questo Cristiano che è andato alla Juventus state dando troppa, ma troppa importanza. Su queste cose abbiamo ancora tanto da imparare”.

