Anna Trieste risponde cosi alle polemiche della Festa Scudetto!

Si è tenuta allo stadio Diego Armando Maradona la festa per lo scudetto del Napoli dopo la sfida contro la Sampdoria. Sul palco si sono avvicendati tantissimi artisti, ma non sono mancate polemiche tra audio e assenza di artisti che avrebbero potuto dare il proprio contributo.

Questo il commento di Anna Trieste che fa discutere: “E vengono a cantare i giovani e “Ma la tradizione, le radici, la cultura” e vengono a cantare i vecchi e “Marò a chist addò l’hann scavat”.

Poi ha aggiunto ulteriori parole: “E vengono a cantare gli stranieri e “Ma perché non chiamano i napoletani” e chiamano i napoletani e “Ma non ci chiudiamo nel nostro provincialismo”. A Napoli non si può organizzare nu ca**”.

Ecco alcuni commenti: “Al di là del fatto che puoi avere anche ragione in generale, cara Anna, è anche vero che ognuno ha i suoi gusti. A me non è piaciuta, ma non per i personaggi, l’ho trovata precostituita e senz’anima”

