Napoli: Anna Trieste risponde cosi ai tifosi delle altre squadre: “Un minuto di raccoglimento per tutti quelli che…finalmente i napoletani hanno smesso di festeggiare, mo’ si levano dal ca**o”. E invece no!”

Oggi il campionato di Serie A 2022-23 chiuderà i battenti con la consegna del trofeo al Napoli neo campione d’Italia. Alcuni tifosi delle squadre avversarie, in queste ore, sui social stanno esprimendo la propria “soddisfazione” per il fatto che ora i partenopei non avranno più motivo di festeggiare. C’è chi infatti scrive: “Per fortuna, con oggi, la festa è finalmente finita”. In realtà è iniziata mesi fa ed è destinata a durare ancora a lungo, in barba a chi pensa il contrario.

Anna Trieste, giornalista del quotidiano Il Mattino, ha risposto così al post:

“‘Ncap”a te”. Ovvero “questo pensiero è solo nella tua testa, mentre la realtà è l’esatto opposto”. E poi: “Un minuto di raccoglimento per tutti quelli che “Ahhhhh finalmente i napoletani hanno smesso di festeggiare, mo’ si levano dal ca**o”. E invece no, si ricomincia di nuovo, poi di nuovo. E ancora, ancora, ancoraaaaaaaa”. Insomma, si andrà avanti senza sosta.

