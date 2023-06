Anna Trieste , pungente al punto giusto, attacca Lega e Juventus: “La Lega lancia sondaggi sui centrocampisti piu’ forti? Patteggiamo! Se lo fa la Juventus…”

I tifosi del Napoli ormai sorridono per tutte le storture del calcio italiano, tuttavia è davvero inammissibile che la Lega di Serie A, nel lanciare un sondaggio, abbia letteralmente dimenticato di inserire i mediani della squadra di Luciano Spalletti che si è laureata campione d’Italia con 5 giornate d’anticipo, un vero e proprio record per un collettivo che avrebbe meritato anche di arrivare fino in fondo alla Champions League. Tanti i commenti e le reazioni. Vi proponiamo quello di Anna Trieste.

La giornalista del quotidiano Il Mattino scrive:

“La Lega Serie A lancia il sondaggio sui migliori centrocampisti del campionato e (udite udite) Lobotka non c’è. Ci stanno Rabiot, Barella e Milincovic Savic. Vabbuò. Non possiamo patteggiare pure noi e lo facciamo mettere? Facitece sapè”.

Chiaro il riferimento al patteggiamento della Juventus sulla manovra stipendi che ha portato solo ad una multa da 718 mila euro, ovvero nulla rispetto al rischio di finire in Serie B.

