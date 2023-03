Anna Trieste: “Gol di Kvara? Leggete la Gazzetta…falsa apertura!”

Anna Trieste, giornalista e blogger, ha parlato a Tele A della scarsa considerazione di certa stampa nazionale per il Napoli:

“Non è vero che i giornali nazionali non parlino del Napoli, bisogna essere sinceri. Dopo la vittoria degli azzurri contro l’Atalanta, caratterizzata dal fantastico gol di Kvaratskhelia, c’era come falsa apertura, il taglio alto, sul successo dei partenopei. Lo spazio più ampio tuttavia veniva dato naturalmente all’Inter. Il motivo è semplice: la Gazzetta dello Sport ha come bacino di utenza i lettori di Milan, Inter e Juventus in terza battuta”.

Anna Trieste ha poi aggiunto nel corso del suo intervento nella trasmissione Terzo Tempo:

“Il quotidiano TuttoSport, invece, si sofferma soprattutto su Torino e Juventus. Si tratta di una cosa anche normale, legata a logiche prettamente commerciali. Discorso diverso, invece, per il Corriere dello Sport che predilige le squadre che fanno parte del Centro-Sud (c’è tanto spazio per Lazio, Roma e Napoli)”.

