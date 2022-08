Anna Trieste: “Come se una mancanza…”

Anna Trieste, nota e apprezzata giornalista e opinionista napoletana. ha scritto un messaggio, sul suo profilo Twitter, che ha innescato una serie di commenti da parte dei tifosi partenopei.

“Quanto sono ridicoli quelli che considerano gli acquisti del Napoli uno “schiaffo” a quanti hanno (per me, giustamente) criticato le ultime uscite comunicative del presidente? Come se una mancanza di rispetto debba essere accettata perché in cambio si è ricevuto un mazzo di fiori”

Calciomercato estivo esplosivo da parte del Napoli nella seconda parte d’agosto. Il club partenopeo ha messo a segno una serie di colpi davvero importanti che hanno riportato l’entusiasmo nella piazza azzurra.

Ad inizio mercato gli umori dei tifosi azzurri erano diametralmente opposti, in tanti hanno duramente criticato la politica di Aurelio De Laurentiis in merito alle cessioni di alcuni big della squadra partenopee. Ora però le cose sembrano essere cambiate in modo radicale.

