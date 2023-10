Anguissa verso il recupero. Il calciatore camerunense assente per infortunio, nelle ultime due partite, è già rientrato in gruppo.

Sara’ certamente convocato da Garcia, la lesione muscolare è rientrata, il suo nome sarà, dunque, sulla distinta.

Da valutare se rientrerà nell’undici titolare, difficile, oppure si siederà in panchina.

Massimo Ugolini, inviato sky, da Castel Volturno, intervenuto a Radio Kiss Kiss, predica calma su Frank Zambo:

“Su Anguissa sarei prudente, aspettiamo gli ultimi allenamenti. Poi Cajuste deve riscattare un primo tempo, abbastanza incolore a Berlino. Vediamo anche le condizioni degli altri, come Elmas”

Anche il macedone è in dubbio, sarebbe un’altra valida alternativa, per il tecnico francese.

Massimo Ugolini si sofferma anche, sulle scelte per il reparto offensivo:

“Tutti gli indizi portano a Raspadori titolare, dopo prestazioni importanti e un gol fondamentale, sta dimostrato di valere la spesa, fatta dal Napoli, lo scorso anno. Però Garcia ha ancora tempo per riflettere sul ballottaggio. Simeone sta facendo un po’ fatica a trovare la porta, come lo scorso anno”

Ultimo dubbio per Garcia, sulla fascia sinistra. Anche qui, Ugolini ha una certezza:

“Mario Rui ha più possibilità di partire titolare, con lui Kvaratskhelia ha trovato sicuramente una spalla migliore”

A parte Osimhen, dunque, il Napoli dovrebbe avere tutti gli uomini a disposizione. Seppur non al 100%, tra i succitati quello più diretto verso la panchina, dovrebbe essere proprio Anguissa. Fondamentale però avere delle alternative importanti, in una partita, dove la freschezza atletica farà la differenza. Entrambe le squadre vengono dalle partite di coppa, ma il Napoli, stavolta non può più sbagliare.

