Anguissa: un arrivo sottotraccia, destinato a sorprendere gli scettici

Nel momento in cui il Napoli s’è accordato con Andrè Anguissa in tanti hanno fatto una smorfia. Magari il fatto che il centrocampista del Fulham arrivi in prestito con diritto di riscatto ne ha derubricato lo sbarco all’ombra del Vesuvio alla stregua di una mera operazione di contorno, in un mercato alimentato da ben altre trading.

Senza necessariamente scomodare i due trasferimenti più mediatici degli ultimi trent’anni – Messi al Psg e Cristiano Ronaldo al Manchester United – e limitando l’analisi esclusivamente alla Serie A, è innegabile che a tenere banco siano stati Lukaku, Locatelli e Abraham.

Eppure il camerunese è costato la miseria di 400mila euro. Oltre ovviamente all’eventuale riscatto, fissato a 15 milioni, e potrebbe rappresentare davvero il tassello mancante, per quadrare il cerchio della mediana partenopea. Bisognosa di fisicità, associata a quella giusta dose di qualità, che non guasta mai.

Cerchiamo, allora, di comprendere i motivi per cui Anguissa, nonostante sia stato abbondantemente sottovalutato, sarebbe invece un affare potenzialmente interessante. Il classico colpo low cost, tipico della premiata ditta Giuntoli–Adl.

Tatticamente può soddisfare Spalletti

Al netto delle speculazioni sull’investimento irrisorio compiuto dal Napoli per rafforzarsi, che lasciano davvero il tempo che trovano, la prima considerazione da fare è di carattere prettamente tattico.

Rispetto a Bakayoko, centrocampista muscolare dal passo cadenzato, tutt’altro che felino negli spostamenti, Anguissa fa del dinamismo una delle sue peculiarità. Inoltre, le abilità tecniche sono tipiche di chi riesce a dare del tu all’attrezzo: altro che il passaggino a tre metri o la gestione del giropalla in orizzontale. Giocate funzionali esclusivamente a sgravarsi le spalle dalle responsabilità, e poco altro.

Al contrario, chi ha seguito con una certa costanza il Fulham in Premier League, ha potuto notare quanto il nuovo acquisto del Napoli fosse uno dei pochi a tentare giocate ambiziose. Slalom nello stretto e millimetriche verticalizzazioni, pure su distanze medio/lunghe erano una consuetudine.

In definitiva, con Anguissa la direzione sportiva non ha fatto altro che gratificare le specifiche richieste dell’allenatore.

Luciano Spalletti ha avuto il mediano che gli serviva per applicare il suo modulo preferito, quello con il doppio pivote.

Ovvero, quel 4-2-3-1 temporaneamente abiurato, a causa di infortuni vari e lungodegenti assortiti. Dunque, ideale come scudiero di un regista (Lobotka o Demme). Piuttosto che impiegato come mezz’ala, adatta a compensare gli strappi in avanti di Zielinseki o le giocate spregiudicate di Fabián Ruiz.

Chi è Anguissa

Cresciuto calcisticamente con il Marsiglia, le sapienti cure di Rudi Garcia ne sgrezzano movenze e accelerazioni.

Anguissa è uno dei tanti acquisti costosissimi del Fulham nell’estate 2018, quella del ritorno in Premier, dopo la vittoria nei playoff di Championship contro l’Aston Villa. Nonostante i grandi investimenti, i Cottagers sono immediatamente retrocessi.

A quel punto, per non depauperare l’investimento, 30 milioni di euro e la sottoscrizione di un contratto quinquennale, i londinesi l’hanno mandato in prestito al Villarreal. L’immediata risalita in Premier ha spinto a puntare nuovamente su Anguissa. Ma poi una nuova retrocessione ha suggerito un nuovo prestito, stavolta al Napoli.

E chissà che il Golfo di Partenope non sia l’ambiente giusto per fermarsi una buona volta. Del resto, pure quest’anno il Fulham è al comando della Championship, con buone prospettive in ottica promozione.

Ma Anguissa mira a interrompere finalmente questo ciclo continuo di prestiti e retrocessioni.

