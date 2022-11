Anguissa sconfitta e polemiche

Sconfitta e polemiche ancora roventi per Frank Zambo Anguissa. Il presidente della federazione africana, l’ex interista Samuel Eto’o ha provato a distendere gli animi, con una lunga lettera pubblicata dalla Gazzetta dello sport. Nella quale viene citato espressamente il centrocampista napoletano, reo di non riuscire ad esprimere in Nazionale, lo stesso standard di prestazioni che fornisce a Napoli. Anche l’ex candidato alla presidenza federale del Camerun, Soter Nyamsi, ha scritto una lettera durissima contro il centrocampista azzurro. Nella comunicazione alla rosea, Eto’o sprona i giocatori del Camerun, augurandosi che questo Mondiale, sia per Anguissa, quello della consacrazione.

Nel frattempo il Camerun esce sconfitto per una rete a zero, dalla Svizzera. Gara intensa, dove gli elvetici confermano quanto di buono, fatto vedere in fase di qualificazione.

Il Camerun non è riuscito ad imporsi, soprattutto in fase offensiva, rischiando anche di subire più di quanto, il risultato dica.

La prova però, dell’azzurro è comunque positiva, seppur non straordinaria. Bene sia in fase difensiva che offensiva, perde qualche pallone di troppo, nella ripresa.

Non in perfette condizioni fisiche, ha evitato comunque ai camerunensi di subire il raddoppio, con un salvataggio in extremis.

Ironia della sorte il gol per gli svizzeri è stato segnato da Embolo, nato in Camerun ma naturalizzato elvetico.

La classifica per i leoni d’Africa si fa complicata, in un girone dove sono presenti Brasile e Serbia, che si affronteranno stasera. Le possibilità che il centrocampista partenopeo, rientri prima del tempo sono molto probabili. Resta in campo per tutta la gara, ma non basta ad evitare la sconfitta.

Del resto Zambo viene da un infortunio, una distrazione al bicipite femorale, lo ha tenuto lontano dal campo per tre settimane. Anche al rientro nelle ultime due gare di campionato, con il Napoli non è apparso brillantissimo. Almeno quanto, nella prima parte di stagione, quando annichiliva la difesa del Liverpool. La cosa migliore per lui, e per Spalletti, sarebbe quella di rientrare quanto prima dal Qatar, per ritrovare la miglior condizione, in Turchia.

È un Mondiale che fino ad ora, ha riservato diverse sorprese, non è detto che il Camerun possa rientrare clamorosamente in corsa. L’ex triplete Eto’o sarebbe felice, dalle parti di Castel Volturno, probabilmente un po’ meno.

Sembra in ogni caso, in questa fase iniziale, che i napoletani presenti alla rassegna iridata, siano con la testa più alla Serie A, che alla Coppa del mondo.

