Anguissa futuro in bilico.

Le voci, di un possibile addio a fine stagione, per il centrocampista camerunense azzurro, si fanno sempre più insistenti. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, due club europei, sono interessate fortemente all’ex Fulham. Trattasi di Chelsea e Monaco, che cercano un rinforzo di tale spessore, per il proprio centrocampo. Nessuna offerta ufficiale è stata avanzata, ma intanto la società partenopea si è tutelata, con il rinnovo automatico del contratto di Anguissa, al 2027. Manna in passato aveva dichiarato, che era previsto un incontro con il calciatore, per un prolungamento dell’attuale contratto, ma ad oggi, non c’è stata nessuna trattativa.

Se ne riparlerà a fine stagione, il calciatore ora è totalmente concentrato sul finale di stagione, che lo vedrà tra i protagonisti. Anguissa piace molto ad Antonio Conte, ma al giusto prezzo, il Napoli lo potrebbe cedere. C’è anche da considerare che il prossimo anno, ci sarà la Coppa d’Africa, che porterà ad una lunga assenza Anguissa, dal campionato italiano. Un dato non trascurabile, per una stagione che vedrà i partenopei impegnati, su più fronti.

La società azzurra, in ogni caso, rinviera’ ogni discorso a campionato concluso.