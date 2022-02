Anguissa e Lobotka per un solo posto. Su chi ricadrà la scelta di Spalletti? 

Agli sgoccioli della finestra di mercato estiva, il Napoli si trovava senza un centrocampista ed aveva bisogno di un colpo last minute per colmare – quantomeno numericamente – al posto lasciato vacante da Bakayoko, il quale non è stato riscattato perché ha deluso le aspettative.

Il profilo perfetto è stato identificato in André Zambo Anguissa, centrocampista del Fulham, che è approdato all’ombra del Vesuvio grazie alla formula del prestito con diritto di riscatto da parte degli azzurri che hanno la possibilità di garantirsi le prestazioni del calciatore per una cifra che si aggira attorno ai 15 milioni di euro.

Sin dall’esordio, Zambo, ha stupito tutti dimostrando di essere all’altezza di una piazza come Napoli. Il giocatore è stato determinante in più occasioni quando gli sono state affidate tra le mani le chiavi del centrocampo azzurro insieme a Fabian Ruiz. La sua presenza ha aggiunto qualità e dinamismo al reparto principale della squadra, rendendolo un titolarissimo.

La sua partenza per la Coppa d’Africa ha, però, dovuto ridisegnare le gerarchie con Lobotka che si è ritrovato a fare il titolare inamovibile per mancanza di soluzioni alternative in quel ruolo. Lo slovacco, contro ogni aspettativa, ha zittito tutti gli scettici mostrando di saper svolgere il proprio lavoro egregiamente.

Spalletti dovrà scegliere

Adesso, il camerunese è pronto a tornare a casa con una medaglia di bronzo al petto e pronto ad offrire il proprio contributo ai propri compagni per condire il sogno scudetto. Ma adesso la sua titolarità potrebbe essere davvero messa in discussione grazie alla forma grandiosa di Lobotka.

Luciano Spalletti si trova in una situazione da sogno per qualsiasi allenatore, ovvero quella di avere in rosa quattro calciatori formidabili per soli due posti a disposizione.

Sicuramente dispiacerà tenere fuori l’uno o l’altro, ma questa abbondanza sicuramente non stroppia se si tiene in considerazione il fatto che è ancora in vigore la regola che consente alle squadre di effettuare cinque sostituzioni a partita. Considerazione fatta anche dall’allenatore stesso nel post partita di Venezia-Napoli, dove ha affermato che le gare vanno preparate anche tenendo conto dei cambi che possono essere fatti a partita in corso.

Rimuovere Fabian dai titolari non sembra una scelta proponibile date le caratteristiche dello spagnolo che rendono il centrocampo azzurro tra i migliori in Italia.

Questo testa a testa tra Lobotka e Anguissa farà soltanto il bene del Napoli perché i due calciatori daranno sicuramente il 100% negli allenamenti ed in campo per guadagnarsi il posto a disposizione nell’undici iniziale.

