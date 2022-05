Anguissa, l’ex ct rivela: “Tornato dalla Coppa d’Africa non era al top. Sul suo ruolo…”

Toni Conceição, ex ct del Camerun di Zambo Anguissa, ha parlato di Napoli e della stagione del centrocampista a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”.

Il tecnico ha parlato dell’esperienza con il giocatore in Coppa d’Africa: “Non ho più parlato con lui per rispetto nei confronti del club, visto che è impegnato come altri nel finale di stagione. Ricordo che già prima della finale 3° e 4° posto aveva un dolore alla gamba. Quando è tornato a Napoli, infatti, non era al top e si è fermato dopo poco. Ha giocato tante partite, purtroppo capita di infortunarsi”.

“Il ruolo migliore per lui? Tutta questione di tattica e strategia, che sono differenti da club e Nazionale – prosegue -. Può sia giocare vicino all’area avversaria che più basso. Nel Camerun abbiamo esaltato alcune caratteristiche e nel Napoli altre. In azzurro l’ho sempre visto concentrato, mi è piaciuto il suo stile di gioco”.

“Se mi piacerebbe allenare in Italia? Quello italiano è un campionato molto forte, qualsiasi allenatore vorrebbe provare questa esperienza. Vedremo cosa succederà.”

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati