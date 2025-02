A gennaio Frank Zambo Anguissa ha avuto un rendimento talmente impattante sulle sorti del Napoli da meritarsi il premio AIC (l’Associazione Italiana Calciatori) di MVP: un riconoscimento individuale assai prestigioso, poiché viene assegnato attraverso i voti di tutti i colleghi della Serie A. Riavvolgendo idealmente il nastro delle gare disputate dai partenopei il mese passato – un periodo in cui la capolista ha vinto contro Fiorentina, Verona, Atalanta e Juventus – forse nessuno è stato decisivo come il camerunese.

Che ha servito due assist con l’Atalanta. Un gioco di prestigio gli consente il recupero del pallone e successivo inserimento, per ricevere il dai-e-vai da Neres. Il millimetrico cutback di Zambo, infatti, attiva il rimorchio di McTominay, lesto a spingerla dentro. Senza dimenticare la dolcezza del cross con cui stimola alla perfezione la capocciata di Lukaku. Insomma, azioni devastanti per fisicità, letture e qualità di tocco, che non hanno lasciato scampo alla Dea. Le reti, invece, sono arrivate col Verona, punito con un tiro potente e preciso da fuori area di rigore.

E nel big-match contro la Juventus, dove in virtù di una penetrazione, frustra le velleità difensive della Vecchia Signora, marcando di testa il pareggio che dà il via alla rimonta. Riportiamo la statistica per dovere di cronaca. Anche se l’asetticità dei numeri non testimonia appieno la capacità della mezzala di detonare in modo fragoroso in ogni partita. La verità è che in questa stagione Anguissa è tornato ad essere il dominante “Re Leone” dello Scudetto. Nulla a che vedere, ovviamente, con la controfigura di sé stesso palesata nel campionato 2023/24.

E poco importa che quella fosse una squadra costruita male e allenata peggio. A proposito di “manico”: sembra che lo sbarco di Conte all’ombra del Vesuvio abbia contribuito non solo a rimettere le cose a posto a livello collettivo. Ma ha restituito alla mediana azzurra l’efficacia del calcio espresso da Anguissa: tuttocampista abile a destreggiarsi in entrambe le fasi, vera anima di questo Napoli. Magari spettacolare il giusto; nondimeno, tremendamente solido ed equilibrato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: