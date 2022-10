Anguissà ci sarà per Roma-Napoli? Recupero immediato

Il Napoli di Luciano Spalletti sta correndo alla velocità della luce sia in Serie A che in Champions League.

Dall’inizio del campionato ad oggi è stato artefice di meravigliose prestazioni, che hanno riacceso l’amore assopito dei tifosi azzurri che, dopo i numerosi addi avevano perso le speranze.

Invece il Napoli per l’ennesima volta ha stupito, grazie al gioco di tutti i ragazzi di Spalletti, che hanno sviluppato un lato del carattere combattivo che probabilmente non erano consapevoli di avere.

Chi in questo lungo e faticoso percorso è migliorato notevolmente è Zambo Anguissà.

Lo scorso anno sembrava avesse difficoltà ad integrarsi all’interno della squadra, oggi la realtà sembra essere cambiata diventando uno dei pilastri fondamentali per la squadra azzurra .

Per questa ragione, durante la partita di Champions Napoli-Ajax vederlo uscire claudicante ha allarmato molti tifosi nonché lo stesso Spalletti.

Dopo Amir Rrahamani perdere anche Anguissà, a questo punto della competizione. sarebbe stato un duro colpo da affrontare.

Invece delle buone notizie hanno svegliato i tifosi azzurri in questo sabato mattina d’autunno.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport: “Gli esami strumentali di ieri, infatti, hanno messo in mostra una diagnosi meno pesante rispetto alle prime impressioni – è emersa un’elongazione al muscolo semitendinoso della coscia destra – e si valuta per questo anche un recupero lampo contro la Roma per la prossima settimana.”

L’ipotesi dunque è che Anguissà possa essere presente per la partita contro la Roma. Un recupero da supereroe potremmo dire.

