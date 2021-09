Anguissa avvisa il Napoli: “Vardy il più forte, ma dobbiamo tenere d’occhio tutti”

Nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, André Anguissa ha risposto alle domande dei giornalisti, presentando Leicester-Napoli.

Prima esperienza in Italia, quali sono le sue aspettative?

“Sono molto felice di essere qui. Tutto è andato alla perfezione sin dal primo momento”.

Le differenze tra calcio inglese e calcio italiano?

“Il Leicester gioca con grande intensità, li conosco bene. La differenza è questa: in Italia c’è molta più tattica, mentre in Inghilterra si gioca sull’impatto e sull’intensità”.

Chi è l’uomo da temere nel Leicester?

“Tutti nel Leicester possono essere pericolosi, bisogna che ci focalizziamo sulla squadra. Per me certamente Vardy è il loro miglior attaccante, ma noi giochiamo contro tutto il Leicester. Dobbiamo giocare da squadra senza pensare al singolo giocatore come Vardy. Lui è sicuramente il più forte della squadra, ma sono tutti i giocatori da tenere d’occhio”.

