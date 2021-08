Angelozzi sul Venezia: “Mi sono sembrati un po’ indietro…”

Nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Guido Angelozzi. Dalle frequenze di Radio Marte, il direttore dell’area tecnico-operativa del Frosinone ha parlato lungamente del Venezia, prossimo avversario del Napoli.

Domenica scorsa, infatti, i ciociari sono stati sconfitti in Coppa Italia, ma soltanto dopo i calci di rigore. Un roulette infinita (ben 18 i rigori battuti), che alla fine ha premiato gli arancioneroverdi. Angelozzi, quindi, può dare un giudizio di merito sulla squadra che domenica sera affronterà gli azzurri.

“Buona squadra il Venezia. Ma se devo giudicarla dalla partita contro di noi, è un po’ indietro. Domenica abbiamo giocato una partita importante. Se c’era una squadra che meritava di vincere eravamo noi. Purtroppo abbiamo perso ai calci di rigore. Sinceramente, non li ho visti in formissima. In questo momento le partite non sono del tutto veritiere. Il Napoli è forte ma quando si gioca per i 3 punti bisogna stare attenti...”.

Angelozzi invita il Napoli a fare attenzione nella giornata di esordio della Serie A, perchè il Venezia pratica un bel calcio.

“Cosa mi ha colpito del Venezia in maniera positiva? Conosco l’allenatore, hanno una buona organizzazione di gioco. Sotto l’aspetto del gruppo è forte. Fanno del gruppo la loro forza. Anche l’altra sera, soffrendo, hanno poi vinto. Prima di mollare ci impiegano molto...”.

Dopo aver speso parole al miele per Luciano Spalletti, (“Lo stimo tanto e faccio un grosso in bocca al lupo al Napoli. Luciano è un allenatore top, tra i primi in Italia. Arriva sempre all’obiettivo che viene chiesto, in questo è un maestro…”), Angelozzi ha fatto una disamina sul momento di crisi che stanno attraversando quasi tutti i club.

“Le squadre sono tutte indebitate, non in Italia, nel mondo. Una società adesso prima di fare un contratto per alcuni anni ci pensa. I calciatori chiedono cifre che non si possono pagare più. Poche società si possono permettere certe spese. Se il Napoli sta attuando tali politica fa bene. I calciatori devono capire le difficoltà. Bisogna fare un passo indietro, le società sono sull’orlo della crisi. Chiedere soldi è normale, anche in Serie B alcuni calciatori dicono che se non gli fai un contratto di 2-3 anni non vengono. Pochi sono quelli che possono dettare legge“.

