Angelo Gregucci: “Al Napoli occorre vincere, cancellare il dominio Juventus…”

L’ex difensore della Lazio, oggi allenatore Angelo Gregucci, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, parlando del Napoli, che lui definisce una squadra Top da anni, e di come sia arrivato il momento di “annientare il dominio” della Juve, e vincere qualcosa d’importante per consacrare il lavoro svolto in questi annki. Ecco uno starlcio delle dichiarazioni di mister Gregucci: “La squadra è già forte, in Italia è al top da sei, sette anni. Adesso bisogna andare a capitalizzare determinate situazioni del patrimonio. Insigne se ne va, Mertens è napoletano per eccellenza ed è al crepuscolo. Questo senso di appartenenza va sostituito e la strada è già tracciata, penso a Di Lorenzo o Zielinski. Loro, ad esempio, sanno cos’è Napoli. Qualche trofeo ora bisogna portarlo a casa ora che è finito il dominio della Juventus”.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati