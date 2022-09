Angelo Forgione: “Diego Maradona, Vero eroe dei due mondi”

Angelo Forgione, giornalista e scrittore napoletano, attraverso i suoi canali social ufficiali mette in evidenza la strada dedicata a Pompei a Diego Maradona:

“Fa la storia il murales dedicato a Maradona realizzato a Pompei dall’artista argentino Maxi Bagnasco, l’ennesimo nella provincia di Napoli, perché la strada in cui si trova cambia odonimo. Su delibera del consiglio comunale, scalzato Vittorio Emanuele III, il Savoia delle leggi razziali e della fuga dall’Italia, per fare spazio al nome del vero eroe dei due mondi, cioè Diego Armando Maradona, lì raffigurato con gli stemmi dell’Argentina e del Napoli (al posto di quello di Adidas) sul petto. Poco male che la posa di Dieguito sia quella delle proteste per il più che dubbio rigore decisivo assegnato alla Germania nella vergognosa finale dei Mondiali ’90 a Roma, frustrato tra i feroci fischi dei romani dall’arbitro messicano Edgardo Codesal”.

Inoltre, Forgione, aggiunge:

“Colui che per El Diez fu l’esecutore della vendetta della FIFA e della FIGC per l’eliminazione dell’Italia in semifinale a Napoli. Codesal era infatti il genero di Javier Arriaga, uno dei principali esponenti della commissione arbitrale della FIFA, e fu radiato dalla Federazione messicana subito dopo quei Mondiali per corruzione”.

“Riapparve di nuovo 12 anni dopo, nella commissione arbitrale dei Mondiali di Corea e Giappone del 2002, i più scandalosi della storia del calcio. In fondo, anche se non nelle intenzioni dell’artista, quella posa ci deve ricordare che Maradona fece tutto contro tutti, per gli argentini e per i napoletani“.

