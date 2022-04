Andreazzoli dopo Empoli -Napoli a DAZN

Al temine del match Empoli – Napoli, il tecnico dell’Empoli , Aurelio Andreazzoli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

Con volto visibilmente entusiasta, dopo il 3-2 contro il Napoli le dichiarazioni del tecnico

Le sue parole

“Sono veramente contento per te, te lo meriti” le parole di Andreazzoli al presidente dell’Empoli.

“Sono, al di la della gara, oggi ci sono state una serie di emozioni che fanno bene al cuore e sono quelle per cui si lavora. Oggi è stata una giornata che avevo chiesto ai ragazzi di partecipare a questa gara come se fosse una gara da raccontare alla famiglia.” Vorrei sottolineare, il nostro pubblico, che ha sempre sofferto molto e partecipato molto alle nostre sorti, oggi finalmente sono soddisfatto per loro.”

Vittoria all’andata contro il Napoli e vittoria oggi: ” Lui mi vuole bene“

“Volevamo fare questa partita e l’abbiamo fatta. Ci siamo presi dei rischi, la squadra l’ha fatta con il piacere di fare questa partita. Le cose non vengono per caso ma perché le vuoi.”

