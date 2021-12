Allievo vs Maestro: anche questo è Napoli-Empoli

La carriera di Andreazzoli prende il volo grazie al suo mentore Spalletti, compagni di stanza durante il Supercorso a Coverciano. Tra i due toscani nasce subito un grande feeling. Nel 2003 Aurelio viene scelto da Luciano come collaboratore tecnico per la panchina dell’Udinese. Terminata l’ottima avventura in terra friulana, nel 2005 i due si trasferiscono alla Roma, importando il loro calcio propositivo e redditizio.

Nel 2009 sia Spalletti che Andreazzoli lasciano la Roma, ma nel 2011 quest’ultimo viene richiamato dalla società capitolina per affiancare Vincenzo Montella. Continuerà a ricoprire il ruolo di secondo sia con Luis Enrique che con Zeman, fino all’esonero del tecnico boemo. Dopo di ché prenderà l’incarico di allenatore titolare della squadra giallorossa. Passa poi nuovamente al ruolo di collaboratore sia con Rudi Garcia e nuovamente con Spalletti nel suo ritorno a Roma.

Nel 2017 Andreazzoli viene chiamato dall’Empoli per sostituire Vivarini, raggiungendo la promozione in serie A.

Proprio il Napoli, nel 2018, segnerà il suo esonero, dopo una sconfitta per 5-1 contro i partenopei.

A ridosso della zona sicura

Andreazzoli torna all’Empoli nel giugno di quest’anno, mantenendo sempre il suo gioco offensivo, tramandato dai suoi mentori, 26 gol fatti fino ad ora, quattro più della Juventus, ma 29 i gol subiti.

Classifica dignitosa, al pari del Verona, con tre punti di vantaggio sul Sassuolo; viene da vittorie in trasferta importanti, sui campi del Sassuolo, della Salernitana, dell’Udinese e vittoria nel derby con la Fiorentina.

Una formazione ricca di giovani interessanti come Parisi, che tanto piace al Napoli, Pinamonti, Ricci e il figlio d’arte Di Francesco.

Nessun problema di formazione per la sfida del Maradona, il tecnico massese può contare su tutti gli effettivi, da decidere solamente chi in attacco al fianco di Pinamonti, tra Di Francesco e Cutrone.

A centrocampo ballottaggio per due posti tra Haas, Bandinelli e Zurkowski, per il resto della formazione tutti confermati.

Le ultime da Castel Volturno

Buone notizie anche da Castel Volturno, dove Spalletti annuncia i rientri di Anguissa, Insigne e Lozano, anche se probabilmente non dal primo minuto.

Continua ad allenarsi Osimhen e per la prossima settimana sarà pronta la maschera, per permettergli di provare l’allenamento col gruppo.

Confermata la squalifica per Spalletti, sarà ancora la volta di Domenichini, dopo la parentesi europea, con tanto di tuffo suo prato, ci si aspetta un’altra prova di carattere e soprattutto di tre punti.

I due toscani giocheranno sicuramente a viso aperto, come il loro tipo di calcio prevede, ci sarà dunque da divertirsi e a tal proposito, Spalletti chiama il pubblico a rispondere presente, un fattore determinante per i giocatori in campo, a detta del tecnico partenopeo.

È fondamentale fare punteggio pieno nelle prossime due partite casalinghe (Empoli, Spezia) , per poter andare a Milano, prima della sosta natalizia, con uno stato d’animo più sereno e magari con qualche recupero in più.

