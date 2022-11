Andrea Sannino fa impazzire il web dicendo la sua su Ischia

Il cantante partenopeo Andrea Sannino, si sfoga sull’argomento Ischia, attraverso gli account personali:

La notizia della frana a Casamicciola ha fatto il giro dell’Italia (e non solo), scatenando le reazioni più disparate, le forze dell’ordine continuano gli accertamenti nella conta di feriti e decessi, mentre la politica si è reso protagonista di dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso ai cittadini campani.

“Nemmeno 24 ore da una tragedia ad Ischia, nemmeno il tempo di recuperare vittime, uomini, donne, bambini… nemmeno il tempo ritrovarle tutte… E voi cosa fate? Avete il barbaro coraggio di andare in Tv, su tutte le emittenti nazionali, a parlare… sempre e solo ‘parlare’… di abusivismo, di illegalità nell’edilizia e bla bla bla…”

“In qualsiasi altra parte del mondo – ha aggiunto – una montagna frana e si parla di calamità naturale; accade ad Ischia ed è subito colpa degli ischitani?! Non dico nemmeno che non sia cosi, c’è abusivismo? Ok! Ma ca**o vi sembra logico e opportuno parlarne quando ancora sotto al fango ci sono bambini? Ma la prima cosa che dovreste fare, non sarebbe di precipitarvi lì per aiutare a spalare o magari attivarvi per far si che arrivino subito aiuto e sostegno?? Poi ricordate che, dove c’è abusivismo, c’è stato al 100% un politico che ha mangiato!! E mo’ andate in Tv a fare tutti i MORALISTI !! E CHE CAVOLO!!!”.

“Io non sono di Ischia, ma non riesco a non schierarmi a favore di questa gente che vive un dramma e magari da ieri, se mai hanno avuto il tempo, vi vede in tv e si deve pure sentire in colpa senza alcun motivo!!!”

“PORTATE RISPETTO PER GLI ISCHITANI!! RISPETTO PER ISCHIA!! AVETE ROTTO LE SCATOLE, TACETE… e FATE QUALCOSA!!!” ha concluso il cantautore napoletano.

