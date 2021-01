Andrea Petagna di cuore: “Non abbiamo giocato male, guardate bene…”

Petagna commenta una partita che lascia l’amaro in bocca al Napoli; la Juventus vince 2 a 0 ed Andrea Pirlo porta a casa il primo trofeo da allenatore. Due interventi strepitosi di Szczesny e un rigore sbagliato dal capitano Lorenzo Insigne danno ai bianconeri la Supercoppa Italiana.

Andrea Petagna: “Abbiamo avuto due episodi dove Chucky (Lozano) è stato sfortunato, se lí la palla entrava adesso staremmo parlando di tutta un’altra partita. Oggi abbiamo dato tutto, questa era una partita difficilissima. Noi siamo forti, loro anche…la partita è stata molto complicata”.

Ti consigliamo questo – Juve-Napoli: Allegri ha la meglio sul Trap

Petagna: “Giochiamo bene ma perdiamo”

“Dispiace tanto per Lorenzo, poi con la maglia della sua cittá la delusione è ancora piú grande. Lui è unleader, ci fará vincere tante altre partite come ha giá fatto. Giocato male? Non credo che abbiamo giocato male, se andate a vedere gli incontri dove siamo usciti sconfitti potete constatare che non lo meritavamo mai. Oggi siamo mancati su qualche aspetto ma eravamo concentrati ed abbiamo avuto due palle goal nitide”.

Poi il 37 azzurro conclude: “Il Napoli è una squadra forte e consapevole delle sue capacitá. Quello che dobbiamo fare ora è seguire il mister. Da fuori forse non si è visto quello che si sentiva in campo; domani rivedremo meglio il match e avremo modo di capire se e dove sono stati fatti degli errori. Adesso dobbiamo mettere la testa alla prossima di campionato che domenica c’è una partita tosta a Verona”.

Ti consigliamo questo – Gattuso post Juventus-Napoli: “Giocato bene, anche sfortunati…”

Segui anche PerSempreCalcio.it