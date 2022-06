Andrea Mandorlini su Gollini: “Sono certo che potrebbe far bene al Napoli”

Andrea Mandorlini, ex difensore dell’ Inter, oggi allenatore, e’ stato intervistato a Marte Sport Live, in onda su Radio Marte, e sul portiere Pierluigi Gollini si e espresso cosi:

“Io lo consiglierei sicuramente a questo club, è vero che negli ultimi anni non ha giocato molto perché aveva d’avanti un giocatore forte come Loris nel Tottenham. Però, dopo la parentesi dell’Atalanta, pensavo che avesse Più spazio nella Premier League.’ E un giovane. 27 anni. Io credo. Che come qualità può rimettersi in gioco, magari davanti potrà avere Ospina, Ma sono certo che possa far parte di un club importante qual è il Napoli.

Si intravedevano tante qualità, avendolo avuto pure a contatto tutti i giorni in allenamento, non aveva fatto tante gare, ma a vent’anni giocare in serie A. e per pochi, Su tutti cito Buffon e Donnarumma, Pier Luigi è arrivato lì con grande qualità, ripeto, l’ha dimostrato il percorso con l’Atalanta L’Atalanta di essere sicuramente un portiere affidabile. L’Atalanta ed io ho grande fiducia e stima che possa diventare un portiere importante. L’Atalanta a 27 anni. E sicuramente. Avra’ ancora tanti anni davanti per diventare uno dei più grandi portieri. Dal nostro calcio”

