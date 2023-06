Andrea Losapio fa felice Adl: ” L’UEFA sta valutando di consentire le doppie proprieta’!…”

Andrea Losapio, attraverso l’editoriale su TMW, ha rivelato una clamorosa notizia che potrebbe interessare da vicino anche il Napoli e i De Laurentiis. Poiché la Uefa potrebbe abolire a breve la norma sulla multiproprietà e quindi De Laurentiis potrebbe tenere sia il Napoli che il Bari:

“La realtà è che la UEFA sta pensando di abolire le doppie proprietà a partire dalla prossima stagione perché gli interessi, economici e non, in ballo sono troppi. Certo, forse non è per il Brighton e il Saint Gilloise. Non è per Křetínský fra Sparta Praga e West Ham (quanto ci impiegherà a prendere l’altro 25%? Sono aperte le scommesse) o Gravina tra Bari e Napoli. Lipsia e Salisburgo, Milan e Tolosa”.

“Poi però il Qatar presumibilmente diventa proprietario, dopo il Paris Saint Germain, anche del Manchester United. È possibile che il presidente della UEFA e dell’ECA possano ignorare questa infrazione? La risposta è no. E allora è più facile cambiare le regole d’ingaggio. C’è chi giura che l’annuncio sarà nei prossimi giorni per permettere di partire il prima possibile. Niente più problemi, le multiproprietà probabilmente non sono il male del calcio. Ma la realtà è che qualcosa cambia perché l’ingranaggio non è arrestabile. C’è il Qatar, ma poi sarà l’Arabia. La UEFA apre l’ostrica del calcio europeo agli investitori che arrivano soprattutto dal Medio Oriente per diventare ancora più ricca e rimanere egemone per sempre, perpetuandosi e allontanando i fantasmi dei wannabe”.

“Per farla breve: sarà una supernoia. Esempi: chi vieterà al Qatar di acquistare il Valencia, la Roma e l’Ajax? Oppure agli arabi di prendere l’Inter, l’Olympique Marsiglia e il Siviglia? E quanti di questi possibili acquirenti possono esserci? Chissà se qualcuno ha pensato a quello che sta succedendo con questo annuncio e con questa linea di principio. Ricapitolando: a luglio la UEFA probabilmente annuncerà che le doppie proprietà sono permesse. Non incoraggiate, questo lo ha detto fra le righe Ceferin prima. E quindi attenzione a quanto capiterà da parte dei super ricchi. Ceferin voleva la classe media, in realtà la sua Champions League diventerà il parco giochi dei super ricchi. La Superlega, insomma, va bene solo quando scelta dalla UEFA e con un altro nome. Perché l’egemonia ha bisogno di capitali enormi“. Ha concluso Losapio.

