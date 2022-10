Andrea Di Caro: “Auguro al Napoli di non essere solo bello…”

Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro, ai microfoni di Radio Crc, nel corso di “Si gonfia la rete“, ha parlato del momento che sta vivendo la squadra di Luciano Spalletti:

“Auguro al Napoli di non essere solo bello, ma anche vincente.

Questa squadra rinnovata ha trovato l’alchimia giusta, ma siamo all’inizio del campionato e pure l’anno scorso vi ricordo che il Napoli partì bene. Il Napoli deve mantenere questo entusiasmo e questa spensieratezza che lo porta ad affrontare avversari più blasonati senza timori e tensioni”.

Di Caro coclude cosi…

Juventus? “La storia dice che è stato azzardato far firmare quel contratto che lega Allegri alla Juventus. Vero è che parlare dopo è semplice, ma la sensazione è che nella Juve si è esaurito un ciclo iniziato con Antonio Conte. Allegri ha gestito quella squadra perché si è trovato con tanti giocatori nel meglio della propria carriera e il suo gioco non è mai stato brillante, ma la forza di quel gruppo hanno permesso alla Juve di vincere per quasi 10 anni. Ecco quel ciclo era finito e bisognava avere il coraggio di resettare e ricominciare“.

