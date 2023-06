Andrea D’Amico si mostra scettico su Garcia: “Ha spalle larghe però devo dirlo non mi fa impazzire come allenatore…”

Andrea D’Amico è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto procuratore, che ha curato il passaggio di Osimhen al Napoli, ha detto la sua sulla possibile cessione del nigeriano e non solo. D’Amico ha difatti commentato anche il sempre più vicino addio di Kim.

Di seguito ecco le dichiarazioni del noto procuratore:

“Sarebbe opportuno rinnovare il contratto di Osimhen ed evitare un caso spinoso come quello di Donnarumma o di Leao al Milan. Per lasciar andare via Victor credo che anche 130 milioni di euro non siano tantissimi. Poi ovviamente, dipende da chi arriverà l’offerta. Se ti contattano dall’Arabia, ad esempio, il discorso è differente. Kim?

In Europa non mi sembra ci siano difensori così dominanti. Il PSG pagò Hakimi per quella cifra e quindi non vedo perché non si possa puntare anche sul sudcoreano. Garcia? Ha spalle larghe però devo dirlo non mi fa impazzire come allenatore. Per tante motivazioni. Io credo che in Italia ci siano tante soluzioni migliori di Garcia, ma le trattative non si sono chiuse. Ho un’ultima perplessità: come si fa ad accettare una panchina senza conoscere chi sarà il diesse del club.

Molti allenatori, contattati prima di Garcia, secondo me hanno detto di no perché la situazione è poco chiara. Ho una sensazione, per me De Laurentiis vuole far tutto da solo”.

