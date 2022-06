Andrea D’Amico: “Consigli al Napoli? Nel calciomercato puo’ succedere di tutto…”

A Radio Marte è intervenuto Andrea D’Amico, agente di calciatori. Ecco le sue parole:

“Portieri per il Napoli? Io non ho ancora parlato con Giuntoli di questo argomento, non mi hanno chiamato per Consigli. Nel calciomercato non è da escludere mai niente, perché le operazioni che sembrano più difficili sono quelle che realizzi prima. Però al momento non c’è nessuna ipotesi che possa far presagire una cosa di questo tipo. Come il Napoli, anche il Sassuolo ha bisogno di un portiere esperto. Mi ha sorpreso che non sia mai stato preso in considerazione per la Nazionale, perché per i campionati che ha disputato avrebbe meritato di essere convocato. Non mi ritrovo con la concezione della Nazionale di adesso. Adesso bastano un paio di partite e si viene convocati, così perde un po’ di valore il senso della convocazione che una volta faceva curriculum veramente”.

