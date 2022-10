Andrea Agostinelli: “Osimhen, Ira di Dio!

Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

“Mi aspetto una Roma che aspetta e riparte perché Mou è così. Io credo che partirà Osimhen perché la Roma è forte nelle palle inattive e quindi lui potrebbe dare una mano sui palloni alti. Raspadori riesce a giocare più per la squadra essendo più tecnico. Proprio perchè la Roma è fisica, soprattutto dietro dove non ti lascia spazi, potrebbe essere meglio Raspadori, ma sulle palle inattive perdi senza il nigeriano. Osimhen è una ira di Dio e l’anno scorso ha trascinato il Napoli. Secondo me è più motivato ancora perchè sa che c’è la forte concorrenza di Simeone e Raspadori. Questa è una partita che sarà decisa nel bene e nel male dal Napoli perché in questo momento è una delle squadre più forti d’Europa. Poi, tra tutte e due le squadre, ci sono almeno 14/15 giocatori che possono fare quello che vogliono e decidere le partite. Tra Mou e Spalletti io preferisco l’allenatore del Napoli”

