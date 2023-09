Andiamo a vedere quest’anno, tra riscatto e partenze, quanto ha risparmiato Adl! Ecco le cifre degli ingaggi

Da un lato il riscatto di Giovanni Simeone, il ritorno di Alessandro Zanoli dal prestito (alla Sampdoria), gli arrivi di Lindstrom, Cajuste, Natan, Caprile (ceduto in prestito all’Empoli) e Cheddira (ceduto in prestito al Frosinone), dall’altro, invece, gli addii di Kim, Lozano, Ndombele e Bereszynski. Si è chiusa con queste operazioni la sessione estiva del mercato del Napoli e ovviamente in alcuni aspetti è cambiata la rosa della squadra campione d’Italia, soprattutto in difesa dove pesa l’assenza di Kim.

Ci sono stati anche rinnovi di contratto. Come si legge sul portale Calcio e Finanza il monte ingaggi è passato da 71,8 milioni lordi (45,6 netti) a 68 milioni lordi (42,5 netti): per De Laurentiis una contrazione dunque di circa 3 milioni annui. Di seguito i nuovi ingaggi:

Osimhen – 4,5 milioni di euro netti (5,9 milioni lordi)

Zielinski – 3,5 milioni netti (6,4 milioni lordi)

Lobotka – 3,5 milioni netti (4,5 milioni lordi)

Di Lorenzo – 3 milioni netti (5,5 milioni lordi)

Demme – 2,5 milioni netti (3,2 milioni lordi)

Raspadori – 2,5 milioni netti (4,6 milioni lordi)

Lindstrom – 2,3 milioni netti (3,6 milioni lordi)

Anguissa – 2,2 milioni netti (2,8 milioni lordi)

Politano – 2,2 milioni netti (4,0 milioni lordi)

Mario Rui – 2,1 milioni netti (3,8 milioni lordi)

Meret – 2 milioni netti (3,7 milioni lordi)

Rrahmani – 1,8 milioni netti (3,3 milioni lordi)

Simeone – 1,7 milioni netto (3,1 milioni lordi)

Olivera – 1,5 milioni netti (1,9 milioni lordi)

Elmas – 1,5 milioni netti (1,9 milioni lordi)

Cajuste – 1,2 milioni netti (1,9milioni lordi)

Natan – 1,1 milioni netti (1,7 milioni lordi)

Ostigard – 1,0 milioni netti (1,3 milioni lordi)

Juan Jesus – 1,0 milioni netti (1,85 milioni lordi)

Kvaratskhelia – 1,0 milioni netti (1,3 milioni lordi)

Gollini – 400mila netti (724mila lordi)

Zanoli – 80mila netti (148mila lordi)

