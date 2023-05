Ancora Tu, non dovevamo vederci più. Aurelio e Luciano

“Ancora Tu ma non dovevamo vederci più”?

Nella stagione del miracolo napoletano, si sta scrivendo la trama del dopo festival. Aurelio e Luciano, la strana coppia a rincorrersi. Due amanti che si rincorrono senza voler dare nell’occhio, cercando un posto riservato per potersi scambiare qualche dolce attenzione. Chi rincorrere chi? A star alle cronache, Aurelio sta cercando un nuovo appuntamento. Un nuovo incontro. Un nuovo tavolo a cui far sedere Spalletti e discutere di Futuro. Con Giuntoli in viaggio verso Torino, dicono i ben informati, Luciano tentenna ed Aurelio ha bisogno di capire.

Chi ben conosce le dinamiche dei personaggi top, dice di uno Spalletti “titubante”. Pare che il mister di Certaldo, abbia confidato le sue titubanze.

A ben interpretare, Luciano lo ha “detto”. A Napoli ho raggiunto la vetta. Dopo la vetta si può soltanto scendere. Un uomo in gamba, molto in gamba, sa’ quando è il momento di far un passo indietro. È la lezione che insegnano gli scalatori di montagna. La vera Grandezza è saper Rinunciare. Chiedetelo a, Simone Moro o Messner. Lezioni di vita.

Lo stesso fece un signore di nome Platini. Egli stesso disse di sé. Il campione smette al top. Altroché Cristiano Ronaldo in tourneé.

“Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei”.

La saga dei nostri due amanti prosegue. Vedremo come finirà.

Per Napoli, il Napoli e per loro stessi, ci auguriamo il meglio.

Vinca sempre l’amore e l’amore non è mai comodo, equilibrato e democristiano.

L’amore vero, quello passionale, vive soltanto tra gli spigoli.

A Napoli è così altrimenti è “Torino”.

