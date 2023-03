Anche Juric e’ “pazzo” del Napoli: “Squadra migliore da quando sono in Italia”

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria esterna del suo Torino contro il Lecce, Ivan Juric ha commentato l’attuale momento di forma della sua prossima avversaria, il Napoli.

Di seguito quanto dichiarato:

“Penso che il Napoli sia la squadra migliore da quando io sono in Italia, forse non hanno i giocatori migliori ma di sicuro la miglior squadra. Questo Napoli ha una comprensione del gioco fantastica, sia con la difesa schierata che con la squadra aperta. Oltre alla comprensione del gioco fantastica poi hanno due o tre fuoriclasse e molti giocatori buoni ma normali. Il direttore e l’allenatore hanno fatto un lavoro davvero fantastico e in questo momento non trovo punti deboli nel Napoli. Sono proprio curioso di vederli giocare da vicino“.

