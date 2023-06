Anche i sopralluoghi in ritiro sono diventati “affari di famiglia!” Guardate un po’ chi e’ l’inviato del Napoli

Il Napoli si appresa a preparare il prossimo ritiro estivo in Val di Sole. I dettagli della complessa macchina organizzativa sono stati al centro dell’incontro avvenuto oggi a Dimaro Folgarida, in Trentino, tra gli enti locali ed una delegazione della società partenopea. In sua rappresentanza, il presidente Aurelio De Laurentiis si è affidato alla figlia Valentina De Laurentiis ed altri collaboratori, quali Gianluca Baiesi, Ciro Campanile, Alan Cordero di Montezemolo, Erinda Gorenca, Alessandro Oddo e Alberto Toniolo.

Ad accogliere gli ospiti il vicesindaco di Dimaro Folgarida, Alessandro Largaiolli, con gli assessori Monica Tomasi e Nadia Ramponi, il comandante della polizia locale Fabio Arnoldi, il direttore Apt Fabio Sacco con Vittorio Menghini e Alberto Penasa, l’area sport di Trentino Marketing con Elisa Rosati e Marco Dalla Riva e Diego Decarli per la comunicazione del ritiro.

Si respira già un’aria di grande euforia, in Trentino, dove si lavora per rendere l’esperienza di quest’anno ancora più coinvolgente di quelle delle scorse estati.

