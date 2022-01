Anche Ghoulam ai saluti, Sarri lo aspetta alla Lazio!

Faouzi Ghoulam potrebbe salutare in anticipo i tifosi azzurri, per raggiungere colui, che prima dell’ infortunio, lo ha reso uno dei terzini sinistri piu’ forti d’Europa, cioe’ Maurizio Sarri. Infatti, sembra prorprio che la Lazio voglia fortemente l’Algerino per rafforzare la rosa biancoceleste,e da par suo, il Napoli non opporrebbe alcuna resistenza alla partenza di Ghoulam, anche in via gratuita!. Ma una volta liberata la casella di sinistra, il Napoli come si muovera’? Colmera’ il vuoto ed anticipera’ l’ arrivo di Mati Olivera, mancino del Getafe, oppure sara’ il promettente Zanoli, la seconda opzione a Mario Rui? Nel frattempo vi riportiamo quanto pubblicato nella odierna edizione della Gazzetta dello Sport: “La Lazio pensava di prenderlo a parametro zero in estate, ma il Napoli non si opporrebbe ad una sua partenza già in questa sessione di mercato. E sarebbe pertanto pronto a liberarlo gratis. A queste condizioni la Lazio accetterebbe immediatamente di fare l’affare, anche perché tra i desiderata di Sarri per gennaio c’era anche l’arrivo di un terzino sinistro esperto”.

