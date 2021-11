Anche Allan perde la causa: ecco quanto dovrà pagare

In casa Napoli non tiene banco solo il campionato. A margine della vigilia del match contro la Lazio, l’ambiente partenopeo è stato animato da una notizia che c’entra davvero poco con il calcio giocato.

In effetti continuano gli strascichi dell’ammutinamento della squadra in quell’infausto autunno del 2019. A riportarlo è Repubblica, che ricorda come, dopo Hysaj, adesso anche Allan sarà costretto a pagare una sostanziosa ammenda al club partenopeo.

“Il collegio arbitrale ha accolto la proposta di multa (170mila euro) per Allan, ritenendo valide le due contestazioni mosse dal presidente De Laurentiis. La partecipazione alla rivolta dei giocatori, che si opposero al ritiro disposto dalla società il 5 novembre 2019 dopo la partita di Champions contro il Salisburgo, ed il suo violento alterco negli spogliatoi con il vicepresidente, Eduardo De Laurentiis”.

