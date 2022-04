Ancelotti: tra ricordi e tecnicismi

Carlo Ancelotti, attuale tecnico del vincente Real Madrid ed ex allenatore del Napoli, ha raccontato la sua esperienza partenopea all’ex dirigente del Real Madrid, Jorge Valdano, per il programma ” Universo Valdano” su Moviestar.

Sulla città…

“Napoli è la città più bella del mondo dove andare in vacanza. Dopo gli allenamenti pomeridiani prendevo una barca e andavo a cenare a Capri.”

Sulla Squadra….

“E’ un buon club in Italia, con l’esigenza di arrivare tra le prime quattro.”

Il rapporto con il club

“Nel secondo anno ho discusso con il club per un ritiro che loro volevano e io no. Nessun conflitto, non mi piace litigare”.

Napoli-Cagliari, Carlo Ancelotti. Foto Agostino Ionà

