ANCELOTTI NUOVO CT DEL BRASILE

Carlo Ancelotti sarà il nuovo CT del Brasile a partire dalla Coppa America 2024. Lo ha annunciato il presidente della CBF Ednaldo. Proprio la federazione brasiliana ha ingaggiato l’attuale tecnico del Real Madrid a seguito di un lunghissimo corteggiamento.

Questo il comunicato della CBF

Diniz è il nuovo allenatore della Nazionale. Per lui un contratto di 12 mesi. Dirigerà la Nazionale in autonomia. Anche se Ancelotti vuole che continui, non ha voluto concentrarsi su quello ora. Capiamo che non è una difficoltà per la Fluminense.

Ci sono tanti bravi allenatori in Brasile, ma lui ha realizzato un lavoro innovativo, fin dall’Audax, con una filosofia di gioco, sempre lo stesso metodo e un rinnovamento nell’applicazione tattica. La proposta di gioco è quasi simile a quella dell’allenatore che assumerà dalla Copa America.