Ancelotti fa 4 in Champions: “Ho vinto 4 Champions? Allora sono stato Bravo…”

Carlo Ancelotti, ex tecnico azzurro, trionfa ancora una volta nella sua Champions, ormai puo’ definirsi cosi, e batte il rivale Klopp 1 a 0 nei sfida tra Real Madrid e Liverpool. Queste le sue parole al fischio finale “Ho vinto 4 Champions League? Sono stato bravo...”.

Come passare da un ammutinamento ad un trionfo!

Risale al Novembre 2019 il famoso “ammutinamento” che causo l’esonero di Carletto dal Napoli, per un ritiro non voluto da tecnico e squadra, ma dalla societa’, il tecnico venne messo alla gogna come causa scatenante. Ma Il tempo e sempre galantuomo, e con un Real Madrid, che nessuno qualificava come vincente, invece ha vinto.. e il presidente gli invia anche gli auguri per la conquista Champions.

La vita e’ sempre qualcosa di inaspettato, ed oggi con 4 Champions conquistate, 2 al Real Madrid e 2 al Milan, da allenatore, re Carlo diventa il “Magnate d’Europa”, con la consaevolezza che chi ritenava bollito il tecnico di Reggiolo, probabilmente adesso, avra’ bisogno di un lungo e tortuoso Ritiro spirituale…lontanissimo dal calcio, per ritrovare il giusto equilibro nei giudizi, e criticando davvero chi oggi non vuole vincere, a differenza di chi lo fa! Auguri Carlo.

