Amoruso suona la carica: “Il Napoli ha il dovere di credere allo scudetto..”

Nicola Amoruso, ex attaccante di Juventus e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Febbre a 90′ su Febbre a 90′ su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le parole sulle corsa scudetto: “Per il Napoli tutto è ancora possibile, un passo falso ci sta in un campionato lungo con tante partite, bisogna avere fiducia nei propri mezzi e non demordere, certo c’è da dire che se si vuole vincere lo scudetto gli scontri diretti sono fondamentali, confido però in una ripresa immediata. Il Napoli deve crederci. Le avversarie? L’Inter ha qualcosa in più e l’ha dimostrato anche a Liverpool nonostante l’eliminazione. Il Milan vive sulle ali dell’entusiasmo e la Juve è in rimonta anche se non mi convince del tutto. Ci sono 30 punti a disposizione, tutto è ancora aperto”.

